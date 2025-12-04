Pedro Yaranga tras ampliación del Reinfo: "El Congreso ha hecho caso a la propuesta del Ejecutivo"

El analista en seguridad integral, Pedro Yaranga, se pronunció tras conocerse que el Pleno del Congreso aprobó en primera instancia ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del año.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el analista señaló que la decisión representa el respaldo del Parlamento a la propuesta del Gobierno, que propuso ampliar el Reinfo solo por un año y no por 2, como se planteaba en la Comisión de Energía y Minas.

"Lo que el Congreso ha hecho caso es la propuesta del Ejecutivo (...) la del Congreso tenía un año más (...) el Ejecutivo (proponía) para los que tenían Reinfo en vigencia otorgarles una autorización temporal para evitar confusión con los mineros ilegales", dijo.

POSIBLE RECONSIDERACIÓN

Para Yaranga, la ampliación del Reinfo debió darse "hasta la vigencia de la Ley Mape". Asimismo, no descartó que algún parlamentario opte por presentar una moción de reconsideración para que la ampliación del Reinfo vuelva a ser debatida y votada.