Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026

El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida busca brindar más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales para completar sus procesos de formalización, pese a la postura crítica del Ejecutivo, que pedía condiciones más estrictas y un plazo menor.

VOTOS

La aprobación se dio con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, mediante un texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293. Según la norma, el proceso de formalización minera integral de pequeña minería y minería artesanal continuará vigente hasta fines del próximo año o hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

Sin embargo, el Congreso rechazó la reincorporación de los 50 mil mineros informales retirados del Reinfo, con 44 votos a favor, 51 en contra y 11 abstenciones. También se descartó la continuidad de ciertos trámites en el proceso de formalización integral, con 42 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, y la suspensión de procedimientos de exclusión del registro fue igualmente rechazada con 22 votos a favor, 73 en contra y 6 abstenciones.