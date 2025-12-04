Luis Gonzales Posada: “La exposición del canciller ha sido una denuncia directa a México”

Luis Gonzales Posada saludó la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ante el Consejo Permanente de la OEA, donde planteó la necesidad de reformar el uso de la figura del asilo diplomático. Según señaló, la intervención del canciller constituyó “una denuncia directa a México” por haber otorgado asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez.

Gonzales Posada enfatizó que Chávez no cumple con las condiciones para recibir asilo diplomático, pues no se trata de una perseguida política, sino de una persona sentenciada por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022, junto al entonces presidente Pedro Castillo. En ese sentido, afirmó que la decisión del gobierno mexicano vulnera los principios internacionales establecidos.

El excanciller también advirtió que la situación ha generado una controversia diplomática que coloca a México en una posición incómoda no solo frente Perú, sino también frente a la comunidad internacional. Según explicó, el gobierno mexicano podría intentar desmarcarse del conflicto trasladando a Betssy Chávez a otra embajada para evitar mayores tensiones con el Perú.

SENTAR PRECEDENTE

Finalmente, Gonzales Posada sostuvo que la iniciativa presentada por el canciller Hugo de Zela marca un precedente importante en la región, pues abre el debate sobre el uso indebido del asilo diplomático y la necesidad de evitar que este mecanismo sea utilizado como herramienta para encubrir a personas procesadas o sentenciadas por delitos graves en estados plenamente democráticos.