Karla Ramírez: “Tenemos la corroboración del plan para atentar contra mi vida”

Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana, reveló la transcripción del testimonio de un testigo protegido que confirma la existencia de un plan para atentar contra su vida. En entrevista con 2025 En 24 Horas, mostró la confesión, la cual ofrece detalles precisos sobre fechas y ubicaciones vinculadas a la planificación del atentado.

Ramírez explicó que esta alerta llegó a inicios de septiembre, cuando recibió información de que no solo era víctima de reglaje, sino también del diseño de un ataque premeditado en su contra. Señaló que el documento presentado es fundamental debido a la especificidad de los datos proporcionados, lo cual reafirma la gravedad de la amenaza.

La periodista también indicó que el plan criminal se extendía a la esposa del reportero Marcelo Salirrosas, quien habría sido seguida en la ciudad de Trujillo hasta que los responsables identificaron por completo sus movimientos. Este seguimiento, según dijo, evidencia la sistematicidad de las acciones para intimidar o agredir al equipo periodístico.

QUE SE INVESTIGUE

Ante este panorama, Ramírez hizo un firme llamado al Ministerio Público para que acelere el proceso de investigación y se logre identificar a los autores detrás de esta amenaza. Subrayó que la seguridad de los periodistas no solo involucra su integridad personal, sino también la defensa del derecho a informar y del libre ejercicio de la prensa en el país.