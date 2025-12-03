Rodríguez Mackay: El Perú está en la obligación de otorgarle el salvoconducto a Betssy Chávez

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay se pronunció tras las declaraciones del canciller Hugo de Zela sobre posibles modificaciones al asilo político ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Rodríguez Mackay destacó que, aunque la institución del asilo pueda haberse desvirtuado en algunos casos, sigue siendo un mecanismo humanitario que protege a quienes lo solicitan, independientemente de su ideología política.

“El asilo le va a servir mañana a un hombre de derecha si se encuentra en un gobierno de izquierda. Cuidado con desvirtuar una institución que le va a servir a todos”, subrayó en entrevista con 24 Horas. El excanciller recordó que su función es garantizar protección y salvaguardar la vida de quienes buscan asistencia humanitaria.

SOBRE ASILO A BETSSY CHÁVEZ

En ese contexto, Rodríguez Mackay enfatizó que el Perú tiene la obligación de otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México en Lima. “El salvoconduto tiene que ser entregado porque no tenemos otra salida, la convención nos obliga, la Constitución nos obliga, eso es incuestionable”, señaló.

Finalmente, el excanciller expresó su preocupación por la imagen internacional que proyectaría el Perú si no se cumple con este procedimiento. Propuso que el presidente José Jerí manifieste el rechazo a la decisión de México pero garantice el asilo y el salvoconducto a Betssy Chávez, destacando que Perú es respetuoso de los tratados internacionales.