Atentado contra Rafael Belaúnde: precandidato afirma que no recibió amenazas previas al ataque

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima este martes de un atentado en Cerro Azul, Cañete, cuando desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba. El automóvil terminó con tres impactos de bala en el parabrisas, pero el aspirante resultó ileso. Tras el ataque, Belaúnde declaró que no había “recibido amenazas” ni advertencias previas que pudieran anticipar un hecho de esta naturaleza.

La noticia generó preocupación en el ámbito político por la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones del 2026. Luego del atentado, la secretaria general del partido Libertad Popular, Diana Álvarez, expresó su sorpresa ante lo ocurrido. Si bien reconoció el contexto de violencia que atraviesa el país, señaló que no esperaban un ataque contra el precandidato debido a que la campaña recién comienza.

Álvarez Calderón indicó además que, según su evaluación preliminar, el atentado no estaría vinculado a motivaciones políticas. Recordó que Belaúnde Llosa cuenta actualmente con un 2% de respaldo en las encuestas, por lo que consideró poco probable que se trate de un ataque relacionado con la contienda electoral. En ese sentido, afirmó que el hecho reflejaría más bien la grave situación de inseguridad que afecta a millones de peruanos.

INVESTIGAN ATAQUE

Finalmente, la dirigenta exhortó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque. Subrayó que ningún aspirante a un cargo público debería estar expuesto a este tipo de situaciones y reiteró la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el país para evitar que episodios similares se repitan.