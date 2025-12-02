Juan Carlos Liendo: “El problema de seguridad para las elecciones es crítico”

En una entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, alertó sobre la gravedad del escenario de inseguridad que enfrentará el país en el proceso hacia las elecciones generales del 2026. Sus declaraciones se dieron tras condenar el ataque a balazos contra el precandidato presidencial Rafael Belaúnde en Cañete.

Liendo calificó el panorama como “crítico” y sostuvo que el Estado carece de la capacidad necesaria para garantizar la protección de los ciudadanos y, especialmente, de quienes participarán como candidatos en los próximos comicios. Según explicó, el atentado revela fallas estructurales en el sistema de seguridad que podrían poner en riesgo el normal desarrollo del proceso electoral.

El exjefe de la DINI insistió en que la violencia registrada no debe ser interpretada únicamente como un problema de seguridad ciudadana, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional. “Esto está totalmente desenfocado y se necesita una nueva visión”, afirmó, señalando que el país requiere una estrategia integral que permita enfrentar con eficacia el accionar delictivo y proteger a las autoridades y aspirantes a cargos públicos.

PROTECCIÓN A CANDIDATOS

Finalmente, Liendo subrayó la necesidad urgente de implementar un plan especial de protección para el periodo electoral. Consideró que, sin una respuesta rápida y coordinada por parte del Estado, se corre el riesgo de que episodios como el vivido por Belaunde se repitan y comprometan la estabilidad y legitimidad del proceso democrático.