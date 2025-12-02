Enrique Valderrama, candidato presidencial por el APRA: "Hay que evitar una mexicanización de la política"

El candidato presidencial por el APRA, Enrique Valderrama, se pronunció tras su victoria en las elecciones internas de su partido, que lo designaron como representante para las próximas elecciones generales de 2026. “Es un alto honor e impone un momento de reflexión, hay que tomar en cuenta lo que nos está diciendo el pueblo aprista. A partir de ahora toca convocar a aquellos que no vieron en nosotros una representación para las elecciones”, señaló Valderrama en entrevista con 24 Horas.

Respecto a la reacción de los otros candidatos que participaron en las primarias internas, Valderrama indicó que nadie ha puesto en duda los resultados y enfatizó la necesidad de promover la integración de todos los apristas.

SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

En cuanto a la seguridad ciudadana, el aspirante presidencial advirtió sobre la necesidad de evitar la “mexicanización” de la política y propuso atender cinco elementos fundamentales: la reforma de la Policía Nacional, del INPE, del sistema de justicia, un mejor control de las fronteras y un liderazgo efectivo del Ejecutivo en temas de seguridad.

Finalmente, Valderrama criticó la politización del Ministerio Público y señaló que, cualquier reforma le corresponde al próximo Parlamento. “Ha sido una batalla campal. No estoy de acuerdo en que el actual Parlamento haga una reforma en el sistema de justicia; lo tiene que hacer el siguiente Parlamento”, concluyó.