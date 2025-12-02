Mariano González sobre atentado contra Rafael Belaúnde: "Refleja el altísimo índice de inseguridad"

El precandidato presidencial de Salvemos al Perú afirmó que estos hechos deben considerarse no solo como problemas de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional.

El precandidato presidencial por Salvemos al Perú, Mariano González, aseguró que el ataque a balazos que sufrió el precandidato por Libertad Popular, Rafael Beláunde, en Cerro Azul, refleja el alto índice de inseguridad que atraviesa el país.

“El Estado no está en capacidad de generar hoy seguridad ni para los ciudadanos ni para los políticos. Esto refleja el altísimo índice de inseguridad. Lo que está fallando, principalmente el Gobierno, es el enfoque que se tiene de seguridad ciudadana; hoy en día es un problema de seguridad nacional”, declaró González en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El precandidato señaló la presencia de bandas criminales transnacionales en el país y criticó que los gobiernos actuales y anteriores no tengan claridad en la lucha contra el crimen organizado. “Se necesita un enfoque de guerra al crimen”, enfatizó.

ACUERDO NACIONAL

Asimismo, González propuso la creación de un Acuerdo Nacional que involucre a diversas fuerzas políticas para combatir de manera integral el crimen organizado, que afecta a Lima y otras regiones del país. “Este es un problema que afecta a todo el Estado”, concluyó.