Juan Paredes Castro: “Estamos asistiendo al renacimiento del Partido Aprista”

En entrevista para el programa 2025 En 24 Horas, el analista político Juan Paredes Castro saludó la reciente elección interna del Partido Aprista que consagró a Enrique Valderrama como su candidato presidencial. Según indicó, este proceso marca un punto de inflexión para el histórico partido, que busca reinsertarse con fuerza en la escena política nacional.
Paredes Castro sostuvo que la jornada electoral aprista fue “fraterna” y que, debido a que Valderrama no ganó por un margen holgado, estará obligado a promover una candidatura de unidad. En su opinión, este escenario puede convertirse en un motor de cohesión interna que fortalezca al partido de cara al año 2026.
El analista consideró además que la candidatura de Valderrama representa “una novedad” dentro del panorama político. Señaló que el aspirante deberá construir una estrategia sólida para enfrentar las próximas elecciones generales y conectar con un electorado que, en los últimos años, ha mostrado un marcado desencanto hacia los partidos tradicionales.
EL DESAFÍO DE VALDERRAMA
Finalmente, Juan Paredes Castro aseguró que el resultado abre una “gran oportunidad” para el APRA, que, tras años de crisis interna y pérdida de representación, podría retomar un rol protagónico si logra consolidar un mensaje renovado y captar nuevamente a los votantes. “Estamos asistiendo al renacimiento del Partido Aprista”, remarcó en diálogo con Claudia Chiroque.