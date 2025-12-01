Víctor Andrés García Belaúnde: “La votación de delegados en Acción Popular va a ser el próximo domingo”

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que las elecciones internas de Acción Popular aún no se han llevado a cabo y que el proceso realizado en días recientes no tiene validez oficial. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, explicó que la organización política ha optado por la modalidad de delegados para la elección de sus candidatos.

García Belaúnde señaló que lo que se ha desarrollado hasta ahora es únicamente “una consulta no vinculante y referencial”, la cual —subrayó— no fue aceptada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni estuvo vigilada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según dijo, en ese proceso preliminar participó apenas el 2% de los afiliados, una cifra que calificó como reducida.

El exparlamentario cuestionó además que esta consulta haya sido presentada como un proceso electoral interno, cuando carece de respaldo institucional y obligatorio. En esa línea, enfatizó que la votación oficial, la que definirá realmente a los candidatos del partido, está programada para el próximo domingo.

DÍA CLAVE: EL PRÓXIMO DOMINGO

Finalmente, García Belaúnde insistió en la necesidad de que Acción Popular cumpla estrictamente con las normativas electorales para evitar cuestionamientos futuros. Recordó que la elección de delegados es una de las instancias reconocidas por los organismos electorales y constituye la vía formal para continuar con el proceso interno de cara al próximo proceso electoral.