Urpi Torrado: "El problema no es el elector, sino la oferta de los partidos políticos"

La CEO de Datum International, Urpi Torrado, afirmó que las recientes elecciones primarias de los partidos políticos rumbo a las elecciones de 2026 han evidenciado la búsqueda de nuevos rostros y liderazgos.

“Hay una búsqueda de nuevos rostros, nuevos liderazgos que no se han encontrado. El gran problema de los partidos, por el cual han desaparecido, es que el liderazgo ha estado centrado en personas y no en las ideologías que promueve el partido”, señaló Torrado en entrevista con 24 Horas.

La especialista agregó que la responsabilidad no recae en los electores, sino en la oferta política que presentan los partidos: “Si ponen rostros nuevos y no hay una buena campaña política ni una estrategia clara, no habrá novedades”, advirtió.

FUTURO POLÍTICO DE MARTÍN VIZCARRA

En cuanto al futuro político del expresidente Martín Vizcarra, recientemente sentenciado por cohecho pasivo propio en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, Torrado indicó que la población evaluará su rol según la narrativa que se genere: “Hay un gran porcentaje de la población que sí sabe quién es Martín Vizcarra. Tras una sentencia se verá qué escenario se colocará: si se victimiza o si la población toma conciencia”, concluyó.