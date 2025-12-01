Nidia Vilchez respalda elección de Enrique Valderrama como candidato presidencial del APRA

La exministra y excongresista Nidia Vilchez se pronunció tras la elección de Enrique Valderrama, de 38 años, como candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), tras ganar las elecciones primarias realizadas el pasado domingo 30 de noviembre.

“Somos el único partido político que ha elegido a nuestro candidato mediante un proceso democrático. Haya de la Torre nos mostró el camino a los 35 años, Alan García con 35 años, y ahora Valderrama con 38 años. Saludo ello; todas las generaciones apoyaremos esta gestión en favor del Perú. Hay una unidad luego del proceso electoral”, afirmó Vilchez en entrevista con 24 Horas.

APRA: UNA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

La exlegisladora destacó además que el APRA continúa siendo una izquierda democrática, siguiendo el legado de Víctor Raúl Haya de la Torre, con el principio de “un militante, un voto”.

Finalmente, Vilchez agradeció a los militantes que participaron en los comicios internos y calificó su participación como una señal de democracia practicada dentro del partido.