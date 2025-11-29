Hugo de Zela sobre crisis en frontera con Chile: "No permitiremos la migración irregular"

La concentración de decenas de migrantes en la frontera entre Perú y Chile podría derivar en una nueva crisis humanitaria esto luego de que el candidato presidencial chileno José Antonio Kast anunciara que, de ganar las elecciones, impulsará la expulsión de extranjeros en situación irregular.

Frente a este escenario, el canciller peruano Hugo de Zela reiteró la posición oficial del Gobierno respecto al ingreso de ciudadanos extranjeros. “No se permitirá la migración irregular. Es una posición clara y firme. No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes”, afirmó.

Sobre las declaraciones de Kast, el ministro recordó que se trata de un candidato y no del presidente electo de Chile, por lo que —señaló— no puede hablar en nombre del gobierno chileno ni anticipar decisiones oficiales sobre política migratoria.

EMERGENCIA EN PASO FRONTERIZO

En paralelo, el presidente Jose Jerí anunció que se declarará en emergencia el paso fronterizo con el objetivo de reforzar la seguridad mediante un despliegue conjunto de efectivos policiales y militares. Esta medida busca controlar el flujo migratorio y prevenir eventuales desbordes ante el incremento de personas que buscan cruzar hacia territorio peruano.