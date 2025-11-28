Ramiro Escobar: "Todas las fronteras deben estar con presencia estatal efectiva"

El internacionalista Ramiro Escobar se pronunció luego que el presidente José Jerí anunció la declaratoria de emergencia en la frontera con Chile, tras registrarse que migrantes provenientes del país sureño buscan ingresar al territorio nacional de forma irregular.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el internacionalista respaldó la medida adoptada por el Ejecutivo y precisó que las demás zonas fronterizas del Perú deben contar con "presencia estatal efectiva", ante la actual coyuntura.

"Hace bien (el gobierno) en responder a la crisis (...) coincido con el señor Leonardo Caparrós en que todas las fronteras deben estar, no solo resguardadas, sino con presencia estatal efectiva (...) ya hemos tenido problemas en Leticia con Colombia", dijo.

SOBRE JOSÉ ANTONIO KAST

Por otra parte, Escobar cuestionó la propuesta del candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, quien ha prometido una política de expulsión masiva de inmigrantes irregulares, de llegar a ser presidente.

"Si el candidato Kast no hubiera salido y no hubiera hecho esa declaración literalmente amenazante, esto no hubiera ocurrido. Además, la propuesta que él tiene es francamente irracional", sostuvo.