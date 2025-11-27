Katherine Ampuero: "Condena a Pedro Castillo es acertada y no vulnera derecho a la defensa"

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero se pronunció tras la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva contra el expresidente Pedro Castillo, dictada por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Ampuero sostuvo que “el fallo es acertado, no hubo vulneración al derecho a la defensa porque ellos, durante toda la etapa de investigación preparatoria, tuvieron la oportunidad de defenderse por los delitos de conspiración y rebelión”.

Sobre la duración de la pena, Ampuero explicó que aunque inicialmente la Fiscalía solicitó la pena máxima de 35 años, la ley establece que en casos de conspiración para rebelión, que sanciona la tentativa del delito, la pena debe ser la mitad del plazo máximo.

FISCALÍA PODRÍA IMPUGNAR SENTENCIA

La exprocuradora añadió que, así como la defensa de Castillo apelará la decisión, la Fiscalía también podría impugnar la sentencia, y eventualmente la sala de apelaciones podría optar por incrementar la pena de 11 años.