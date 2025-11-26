Alejandro Salas sobre condena a Martín Vizcarra: “Es una sentencia con abundantes vicios”

Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra, calificó como una sentencia “con abundantes vicios” la condena de 14 años de prisión efectiva dictada contra el expresidente por el delito de cohecho pasivo propio. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Salas señaló que existen “contradicciones” que, según la defensa, debilitan la resolución del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Durante la conversación con la periodista Tatiana Alemán, el vocero cuestionó especialmente la valoración que los magistrados dieron a las declaraciones de los colaboradores eficaces. Afirmó que la corroboración realizada por el tribunal se basó “en otros dichos”, lo cual, a juicio de la defensa, no constituye un sustento probatorio sólido. “Martín Vizcarra ha sido sentenciado injustamente y se ha sentado un marco jurisprudencial en que los dichos tienen cualquier tipo de valor”, afirmó.

Salas también aseguró que el partido Perú Primero, agrupación política vinculada al exmandatario, mantiene su estructura activa y sólida pese al fallo judicial. En esa línea, confirmó que Mario Vizcarra, hermano del expresidente, continuará liderando la candidatura presidencial anunciada previamente.

PRESENTARÁN APELACIÓN

Finalmente, Alejandro Salas informó que la defensa presentará una apelación con el objetivo de revertir la sentencia y cuestionar formalmente los argumentos utilizados por el colegiado judicial. Según indicó, confían en que una instancia superior “corrija lo que consideran una injusticia”.