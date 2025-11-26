Fiscal Juárez Atoche sobre condena a Vizcarra: "Es penoso que un expresidente termine en la cárcel por actos de corrupción"

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció tras la condena de 14 años de prisión impuesta al expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Es penoso que un expresidente termine en la cárcel por actos de corrupción. Nos han criticado diciendo que hacemos persecución política, pero solo hacemos nuestro trabajo", declaró Juárez Atoche en entrevista con 2025 en 24 Horas.

COLABORACIÓN EFICAZ

El fiscal recordó que la investigación se inició gracias a la colaboración de informantes eficaces. "Cuando tienes a un colaborador, lo primero que se le pregunta es si tiene cómo corroborar la información", explicó.

En relación con el caso Lomas de Ilo, Juárez Atoche detalló que la Fiscalía imputó a Vizcarra por el hecho de "solicitar" dinero. "Si me hubiera inclinado por el verbo 'haber recibido', habría tenido que acreditar que efectivamente lo recibió", añadió.