Humberto Abanto: Inhabilitación de Castillo marca un hito para quienes intenten destruir el sistema constitucional

El abogado penalista se pronunció sobre la reciente inhabilitación por 10 años del expresidente, tras el fallido intento de golpe de Estado, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso.

El abogado penalista Humberto Abanto se pronunció sobre la reciente inhabilitación por 10 años del expresidente Pedro Castillo, tras el fallido intento de golpe de Estado, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso.

Según Abanto, esta medida sienta un precedente histórico para quienes intenten atentar contra el orden constitucional. “Es una necesidad histórica dejar este hito: quien destruye o intenta destruir el sistema constitucional lo va a pagar”, afirmó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El especialista criticó, además, la demora en el proceso contra Castillo, indicando que debió ser procesado inmediatamente, debido a la acusación directa que pesaba sobre él. “En términos mediáticos, él ha gobernado el juicio. Ha habido un exceso de venebolencia en este caso; Pedro Castillo se ha convertido en un activo electoral”, sostuvo.

SOBRE ABOGADO DE PEDRO CASTILLO

Respecto a la expulsión de Carlos Torres, abogado defensor de Castillo, del Congreso tras protagonizar incidentes con los legisladores, Abanto señaló que su actuar fue inapropiada. “Su conducta es injustificable”, concluyó.