Juan Carlos Liendo: “Todo el mundo sabe que las cosas tienen que cambiar en el INPE”

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, respaldó la propuesta del presidente José Jerí de eliminar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El especialista sostuvo que “todo el mundo sabe que en el INPE las cosas tienen que cambiar”, al señalar que esta institución requiere una reforma urgente para recuperar el control, la seguridad y la transparencia al interior de los establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, Juan Carlos Liendo advirtió que la crisis penitenciaria no puede abordarse de manera aislada y que la eventual eliminación del INPE debe estar acompañada por una restructuración integral de todo el sistema de justicia. En esa línea, subrayó que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional también necesitan cambios profundos que permitan enfrentar con eficacia el avance de la criminalidad organizada.

El exjefe de inteligencia indicó que las mafias han logrado infiltrarse en distintos niveles del aparato estatal, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para combatir el delito desde los centros de reclusión y fuera de ellos. Por ello, consideró que la propuesta del Ejecutivo representa una oportunidad para replantear la gestión penitenciaria y fortalecer los mecanismos de control sobre los internos y las visitas.

ESTADO DE EMERGENCIA

Finalmente, Liendo cuestionó el uso recurrente del estado de emergencia como herramienta para combatir la inseguridad ciudadana, al señalar que dicha medida no resuelve las causas estructurales del problema. “Declarar emergencias no es la solución. Lo que se necesita es una reforma profunda y sostenida”, afirmó, instando a que las autoridades impulsen políticas públicas de largo plazo para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en el país.