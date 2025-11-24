Julio Corcuera: "Las fronteras del Perú son un problema donde hay presencia de organizaciones criminales"

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, se pronunció sobre los anuncios del presidente José Jerí respecto a reformas en el sistema penitenciario y la declaración de estado de emergenci​a en 28 provincias fronterizas.

Sobre la propuesta de extinguir el modelo actual del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Corcuera señaló que aún faltan detalles clave. “No hay mayores detalles para analizar las consecuencias de estas medidas anunciadas, no se sabe de dónde va a salir el presupuesto, faltan detalles, el contenido de estas va a ser relevante”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

SOBRE ESTADO DE EMERGENCIA EN FRONTERAS

Respecto a la decisión de declarar en estado de emergencia las provincias fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, el exviceministro calificó la medida como positiva, pero advirtió que no resolvería por sí sola la situación en estas zonas, donde ya existe presencia de organizaciones criminales transnacionales.

“No puede haber medidas de seguridad pensadas en la tribuna. Hablamos de la frontera con Chile, pero las fronteras del Perú son un problema donde hay presencia de organizaciones criminales transnacionales. No se cambia la realidad a punta de titulares”, afirmó Corcuera.