Vladimir Padilla: "La prensa recoge y denuncia lo que está sucediendo, eso no lo puedes sancionar"

El abogado penalista, Vladimir Padilla, se pronunció sobre la propuesta del Ejecutivo para incorporar el delito de "revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales", como parte de la solicitud presentada ante el Congreso de facultades para legislar en seguridad ciudadana y crecimiento económico.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado cuestionó la propuesta del gobierno de José Jerí, calificándola de "imprecisa", pues no especifica a quien se sancionaría y advirtió que el trabajo periodístico podría verse perjudicado por dicha imprecisión.

"Lo importante aquí es qué puede haber detrás de esta norma que es totalmente imprecisa (...) la prensa lo que hace es recoger y denunciar lo que está sucediendo, entonces, eso tú no lo puedes sancionar porque gracias al trabajo de la prensa es que se puede dar cuenta de las serias irregularidades que existe en la Fiscalía, en la PNP, en el PJ", dijo.

SOBRE PEDRO CASTILLO

Por otra parte, Padilla se refirió al caso de Pedro Castillo, cuyo juicio oral por el delito de rebelión entró en la fase de alegatos finales, instancia previa a la lectura de sentencia: "Por lo que se ha visto, yo sí considero que se ha acreditado al caso de él el tema del delito", sostuvo.