José Tello: "Lo que se necesita es una reingeniería dentro del INPE y en el sistema de justicia"

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, se pronunció luego que el presidente José Jerí anunció este jueves el inicio de las pruebas de polígrafo a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el extitular del MINJUSDH señaló que esta medida -que busca identificar posibles vínculos entre trabajadores y redes criminales que operan dentro de los penales- es positiva, sin embargo, precisó que se necesitan medidas más contundentes.

"Es una medida complementaria, ayuda, pero lo que realmente se requiere es una reingeniería dentro del INPE, como también en el sistema de justicia, porque tiene que ir de la mano", señaló en conversación con Tatiana Alemán.

REFORMAS

Para Tello Alfaro, el inicio de las pruebas de polígrafo debe ser considerado por el gobierno como un primer paso o un "plan piloto", con miras a la implementación a futuro de reformas en el sistema de administración de justicia a nivel nacional.