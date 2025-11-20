Humberto Abanto: Fiscalía no presentó pruebas contundentes contra Martín Vizcarra en caso Lomas de Ilo

El abogado penalista Humberto Abanto afirmó que, según su análisis, la Fiscalía no habría presentado pruebas contundentes que puedan conducir a una condena efectiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el juicio oral por el caso Lomas de Ilo, cuya fase final se desarrollará este jueves 26 de noviembre.

“Tengo dudas de lo que pueda ocurrir, siento que la Fiscalía puso una vara muy alta; hay un margen para la duda porque no veo la prueba contundente de que él haya recibido algún beneficio. Hay una debilidad en la presentación del caso, no hay evidencia contundente de la entrega de dinero”, señaló Abanto en entrevista con 2025 en 24 Horas.

EVENTUAL SETENCIA Y APELACIÓN

El penalista también aclaró que no es obligatorio que Vizcarra asista a la audiencia de lectura de sentencia y aseguró que ante una eventual sentencia el juez podría optar por suspender la pena hasta que se resuelva la apelación.

“Lo más probable es que, si lo condenan, el juez aplique la suspensión de la pena hasta que se resuelva la apelación. Vizcarra no ha dado muestras de peligro procesal y eso tiene que ser valorado”, agregó.