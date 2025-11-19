Javier Bedoya de Vivanco sobre candidatura de Keiko Fujimori: "Es una mujer con mucho coraje"

Javier Bedoya de Vivanco, militante del Partido Popular Cristiano (PPC), se pronunció sobre la presencia de 26 precandidatos al Congreso que figuran en el padrón del Movadef, advirtiendo que estos postulantes “están fuera de la ley” y no deberían postular bajo la cobertura de partidos políticos que omiten esta información.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Bedoya expresó su preocupación por el impacto que podrían tener estos candidatos en la democracia: "Todos sabemos que el Movadef está fuera de la ley. Vivimos en democracia, pero esta no tiene por qué ser débil. Cuando llegan al poder por la vía democrática y se convierten en gobernantes eternos, ahí tenemos a Venezuela, entre otros".

SOBRE CASO MORGAN QUERO

Sobre el caso de Morgan Quero, quien insiste en postular a la presidencia por el partido Ciudadanos por el Perú pese a que su inscripción se realizó fuera del plazo legal, Bedoya enfatizó que no SE puede alegar desconocimiento de las normas. "No sé si están jugando a victimizarse, pero como decimos en derecho, hay plazos que precluyen. Si se venció el plazo, sigue la segunda etapa; no lo puedes mover", sostuvo.

Finalmente saludó la candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia de la República. "Es una mujer con mucho coraje, que se ha preparado, que se ha hecho sola y que ha sacado, en las veces que ha participado, una alta votación", afirmó.