Luis Lamas Puccio: “Me parece que Aníbal Torres tendrá sentencia condenatoria”

El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, enfrenta un escenario judicial complejo y que “podría tener una sentencia condenatoria” por su presunta participación en la elaboración del mensaje golpista leído por Pedro Castillo. En entrevista con “2025 En 24 Horas”, explicó que su estrategia de defensa se enfoca únicamente en rechazar que haya intervenido en la redacción del documento.

Lamas Puccio señaló que, en caso de que el Poder Judicial determine la responsabilidad penal de Torres Vásquez, la sentencia no implicaría necesariamente prisión efectiva debido a su avanzada edad. Sin embargo, remarcó que este punto deberá ser evaluado de forma estricta por las instancias judiciales correspondientes. Aun así, consideró que la posición procesal del exjefe del Gabinete sigue siendo complicada de cara a la lectura de sentencia.

En diálogo con Tatiana Alemán, el letrado también reveló que existirían pruebas y testimonios que indicarían que Pedro Castillo no redactó solo el mensaje con el que anunció la disolución del Congreso, sino que habría contado con el apoyo de terceras personas. Estas personas, según afirmó, deben ser identificadas y sancionadas conforme a ley, puesto que habrían colaborado en un acto que buscó quebrar el orden constitucional.

SOBRE BETSSY CHÁVEZ

Respecto al caso de Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México en Lima, Luisa Lamas Puccio aseguró que dicho beneficio sería “irregular”, al señalar que la Convención de Caracas solo contempla el asilo territorial para situaciones de persecución política, lo cual —según indicó— no se aplicaría al caso de la expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.