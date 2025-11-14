Mariano González sobre Pedro Castillo: "Tanto él como su entorno están buscando impunidad"

El precandidato presidencial por Salvemos al Perú, Mariano González, se pronunció tras confirmarse que el expresidente Pedro Castillo postulará a la Cámara de Senadores con el partido Juntos por el Perú, liderado por el congresista Roberto Sánchez.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el también exministro del Interior cuestionó las aspiraciones políticas del golpista investigado por el delito de rebelión y aseguró su único objetivo es conseguir "impunidad".

"La impresión que tengo es que, tanto él como su entorno están buscando impunidad y la gran diferencia es que (...) lamentablemente, Pedro Castillo no estaba tampoco preparado para gobernar", señaló González.

MARISOL PÉREZ TELLO OPINA

Por su parte, la también precandidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, indicó que Castillo no cumple con los requisitos morales para aspirar a una curul en el Congreso Bicameral.

"Para entrar al juego democrático hay que ser un demócrata, para hacer que se respete la ley, hay que respetar la ley. Esas son dos condiciones que el señor Pedro Castillo no respetó", sostuvo.