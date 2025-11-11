Fiorella Molinelli sobre Harvey Colchado: “Lo invitaría al partido si está dispuesto a refundar la PNP”

La precandidata presidencial por Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, expresó su disposición de incorporar al coronel en retiro Harvey Colchado a su equipo, siempre que esté de acuerdo con la idea de “refundar la Policía Nacional”. La exfuncionaria señaló que el país necesita una transformación profunda en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

Molinelli destacó que Colchado representa la figura de un policía comprometido con la lucha contra la corrupción, pero recalcó que su eventual participación en el partido dependería de su disposición a impulsar una verdadera reforma dentro de la institución. “Lo invitaría si está dispuesto a refundar la Policía Nacional”, manifestó.

Respecto al presidente José Jerí, la precandidata saludó su cercanía con la ciudadanía, aunque advirtió que los gestos políticos pierden sentido si no se traducen en resultados concretos en materia de seguridad ciudadana. “Necesitamos tener una policía profesional y meritocrática”, remarcó Molinelli en diálogo con Tatiana Alemán.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO

Asimismo, subrayó que el presidente José Jerí tiene tres tareas claves: garantizar la seguridad en las calles y asegurar unas elecciones limpias y transparentes en 2026 que permitan una transición democrática, además de mantener la estabilidad económica del país, promoviendo inversión y confianza en el mercado nacional e internacional.