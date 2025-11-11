Elecciones 2026: Harvey Colchado y otras figuras apuntan formar parte del próximo Senado

El coronel en retiro Harvey Colchado, recordado por liderar el operativo en la vivienda de la expresidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, confirmó su intención de postular al Congreso de la República. Tras su retiro de la Policía Nacional, el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad señaló que “ya no busca reincorporarse” a la institución, sino aportar desde la política. Además, aseguró que le gustaría asumir eventualmente el Ministerio del Interior, pues afirma tener “la receta” para combatir la criminalidad y la corrupción.

Colchado reveló haber sostenido conversaciones con representantes de los partidos Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chao, y Libertad Popular, encabezado por Rafael Belaunde. Aunque no ha definido aún su agrupación, dejó claro que no se uniría a organizaciones como Alianza para el Progreso, Foro Popular o Renovación Popular, a las que criticó por haber respaldado leyes “procrimen”. Entre sus propuestas, mencionó la penalización de la sola posesión de mensajes extorsivos y la creación de normas más estrictas para combatir la corrupción.

Influencers y rostros conocidos buscan un lugar en el Congreso

A la par, nuevas figuras del entorno digital también buscan incursionar en la política. La tiktoker y creadora de contenido Karen Paniagua anunció su candidatura como diputada por Avanza País, partido en el que milita desde hace un año. Su mensaje, publicado en redes sociales, generó reacciones divididas. Desde la propia bancada, la congresista Diana González expresó su desacuerdo con la postulación y señaló que el país necesita representantes “con preparación y compromiso”, más allá de su popularidad.

En tanto, Pamela López —conocida figura mediática— también estaría evaluando una eventual candidatura, según declaraciones de su pareja. En medio de este panorama, el Jurado Nacional de Elecciones proyecta la participación de más de 10.000 aspirantes en los comicios generales. De ellos, cerca de 3.000 buscarán acceder a los 60 escaños del futuro Senado y más de 6.000 competirán por los 130 lugares en la Cámara de Diputados. Los expertos coinciden en que, aunque no se exige experiencia política ni formación superior, el reto del votante será elegir a quienes realmente contribuyan a la gobernabilidad del país.