Iván García Mayer: “Perú Libre es muy responsable de la crisis política del país”

En diálogo con el programa 2025 En 24 Horas, el analista político Iván García Mayer afirmó que Perú Libre es uno de los principales responsables de la crisis política que atraviesa el país. Según explicó, tanto los gobiernos de Pedro Castillo como de Dina Boluarte se originaron en esa agrupación, y recordó que de los 37 congresistas electos en 2021, actualmente solo 11 permanecen en la bancada.

García Mayer señaló que la fragmentación del partido refleja la falta de cohesión y responsabilidad política que ha contribuido al desgaste institucional. Asimismo, comentó los resultados de las últimas encuestas, que muestran una aprobación superior al 50% para el presidente interino José Jerí, lo cual interpretó como una señal de esperanza moderada.

“Existe una suerte de tregua ciudadana hacia Jerí”, sostuvo el analista, quien precisó que la población “no quiere más sobresaltos” y espera resultados concretos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Añadió que el respaldo actual se mantendrá solo si el mandatario demuestra eficacia y transparencia en su gestión.

PANORAMA ELECTORAL

Finalmente, García Mayer opinó sobre el escenario electoral del próximo año, advirtiendo que el descontento con la clase política llevará a muchos ciudadanos a definir su voto en la recta final de la campaña. “No me sorprende que Harvey Colchado postule al Congreso”, expresó, aludiendo al creciente interés ciudadano en figuras vinculadas a la seguridad y la lucha anticorrupción.