Luis Benavente: “José Jerí vive su luna de miel política con la ciudadanía”

El analista político y director de Vox Populi, Luis Benavente, consideró que el Congreso de la República debería permitir el ingreso de Zaira Arias como accesitaria tras la condena a Guillermo Bermejo, sentenciado a 15 años de prisión por afiliación a una organización terrorista. Según explicó, aunque el exlegislador aún mantiene el derecho de apelar, su situación procesal implica que ya no se encuentra en funciones, por lo que correspondería que su reemplazo asuma de inmediato.

Jerí mantiene respaldo ciudadano en su primer mes de gestión

Respecto a la popularidad del presidente interino José Jerí, Benavente calificó como “inusitado” el alto nivel de aprobación alcanzado en diversas regiones del país, especialmente en la Costa, Sierra Norte y el oriente. Recordó que su ascenso al poder fue producto de un acuerdo político para destituir a Dina Boluarte, y que el propio Jerí era casi un desconocido para la mayoría de peruanos antes de asumir la presidencia.

El politólogo explicó que la actual valoración positiva hacia Jerí se debe, en parte, al contexto postvacancia y a la llamada “luna de miel” que suele acompañar a los nuevos gobiernos. Agregó que la ciudadanía percibe en él un estilo más cercano, similar al de líderes como Nayib Bukele, Daniel Noboa o Volodímir Zelenski, que proyectan una imagen más moderna y accesible.

Finalmente, Benavente advirtió que la aprobación del mandatario podría cambiar cuando la población comience a evaluar resultados concretos, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y gestión pública. En ese sentido, señaló que las próximas semanas serán decisivas, ya que el panorama político se encamina hacia una nueva etapa electoral donde la atención podría desplazarse hacia las campañas de los partidos opositores.