Zaira Arias exige ingreso al Congreso como reemplazo de Guillermo Bermejo

La exmilitante de Perú Libre Zaira Arias solicitó formalmente al Congreso de la República que se le permita asumir como congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de prisión por su vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso. Arias argumenta que la sentencia aún no es firme, por lo que, según su interpretación del reglamento, correspondería activar su incorporación como legisladora accesitaria.

Debate sobre el reemplazo accesitario y la firmeza de la sentencia

Arias indicó que la aplicación del artículo 15-A del reglamento, que restringe el reemplazo en casos de condenas por delitos graves, no procede hasta que la sentencia sea definitiva. Según sostuvo, se estaría bloqueando su derecho a asumir la curul y, con ello, se estaría afectando la representación del pueblo que la eligió como accesitaria de Bermejo. Además, denunció que la situación responde a una supuesta persecución política por su historial de cuestionamientos a la gestión legislativa.

Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se mostró crítico con Arias y explicó que la mesa directiva evaluará el informe de la Procuraduría, así como las opiniones legales de la Oficina de Asesoría Legal, antes de emitir cualquier recomendación al pleno. En declaraciones públicas, el legislador fujimorista también cuestionó la actitud de Arias y aseguró que los procedimientos congresales requieren tiempo y cumplimiento de pasos formales.

Mientras tanto, Bermejo permanece recluido en el penal de Ancón I, cumpliendo la condena impuesta por la Tercera Sala Penal, que lo encontró responsable de haber participado en campamentos de instrucción ideológica y militar de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009. La Fiscalía de la Nación había solicitado inicialmente 20 años de prisión, pero la sentencia se estableció en 15 años, junto con el pago de una reparación civil y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el periodo de condena.