Óscar Schiappa tras decisión del gobierno sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Me parece acertada"

El secretario ejecutivo de la Sociedad de Derecho Internacional, Óscar Schiappa, se pronunció luego que el Gobierno anunció que "dará una respuesta" a la solicitud de salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, tras consultar a los países de la OEA la posibilidad de modificar la Convención de Caracas de 1954.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el secretario de la referida Sociedad respaldó la postura del gobierno de transición del presidente José Jerí, calificando de "oportuna", el poner en suspenso el salvoconducto a Chávez Chino, investigada por el fallido golpe de Estado del 2022.

"Me parece acertada en medio de la situación, además ajustada a derecho. Acá hay una discusión previa y es si corresponde o no corresponde el asilo, México dice que sí, Perú dice que no pero además lo dice con fundamento jurídico (...)", dijo.

SOBRE RUPTURA DE RELACIONES CON MÉXICO

No obstante, para Schiappa, el Ejecutivo cometió un error al romper relaciones diplomáticas con el país del norte: "Es cierto que la presidente Sheinbaum ha tenido declaraciones desafortunadas e inexactas, sin embargo, no somos el único país que ha sido víctima de estos despropósitos del gobierno mexicano", sostuvo.