José Jerí acumula varios compromisos incumplidos en menos de un mes de gestión

El Ejecutivo no cumplió con el anuncio previsto para este jueves sobre la actualización del estado de emergencia, a pesar de que el propio presidente José Jerí había adelantado la presentación de nuevas medidas. A lo largo del día se esperó una comunicación oficial, pero tanto la Presidencia del Consejo de Ministros como Palacio de Gobierno señalaron que no habría pronunciamiento alguno. Hasta el cierre de la jornada, ninguna autoridad del Ejecutivo ofreció detalles sobre las modificaciones anunciadas previamente por el mandatario.

Esta no sería la primera vez que el jefe de Estado incumple los plazos que él mismo establece. El pasado 27 de octubre, Jerí aseguró que presentaría un balance de la primera semana del estado de emergencia y que propondría nuevas estrategias de seguridad, sin embargo, ese informe nunca se concretó. Pese a las reiteradas consultas de la prensa, ni la PCM ni la Secretaría de Comunicación Presidencial emitieron respuesta sobre la postergación de dicho compromiso.

Promesas oficiales sin cumplir generan cuestionamientos al Ejecutivo

El incumplimiento de los plazos también se ha replicado en otras áreas del Gobierno. A inicios de semana, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, aseguró que en “las próximas horas” se definiría la situación del jefe del INPE, investigado tras la difusión de un audio que lo involucraría en presuntos actos irregulares. Sin embargo, hasta ahora no se ha comunicado ninguna decisión formal. Estos retrasos han reforzado la percepción de improvisación dentro del gabinete y de falta de coherencia entre los anuncios y la ejecución de medidas.

Finalmente, el propio presidente Jerí indicó en una entrevista con CNN que el Gobierno definiría este viernes su postura respecto al salvoconducto solicitado por la exministra Betssy Chávez, quien permanece en la residencia del embajador de México en Lima. No obstante, la incertidumbre se mantiene, pues los antecedentes recientes muestran que las fechas anunciadas por el Ejecutivo no siempre se cumplen. Mientras tanto, la expectativa pública y mediática continúa a la espera de decisiones concretas.