Remigio Hernani sobre José Jerí: "Es muy temprano para pedirle resultados"

El exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció sobre las casi 4 semanas de gestión del presidente de transición, José Jerí, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao y la anunciada derogatoria del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el extitular del Mininter destacó la participación del mandatario en diversas actividades, en comparación con sus predecesores, e incluso, deslizó la posibilidad de que vuelva a la Presidencia en un futuro, en caso consiga algunos logros en materia de seguridad ciudadana en estos 8 meses de gestión que le quedan.

"Si nos ponemos a pensar y a revisar lo que ha sucedido con los gobiernos anteriores, de Pedro Castillo y Dina Boluarte, este señor está trabajando, está haciendo cosas, se le ve (...) si él, como presidente de la República, en estos meses que le ha tocado gobernar logra algunos méritos en la lucha contra la subversión, con toda seguridad en las próximas Elecciones está candidateando y en primer lugar y podría ganar las Elecciones (...)", dijo.

RESULTADOS

Asimismo, Hernani indicó que aún debe pasar más tiempo para empezar a exigir resultados en materia de seguridad ciudadana al Ejecutivo: "Por lo menos que sean unos 2 o 3 meses para hacer un balance (...) es muy temprano para pedirle resultados, pero se ve que está haciendo algo que no se ha visto en otros gobiernos", sostuvo.