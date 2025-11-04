Exministro Rodríguez Mackay afirma que gobierno peruano debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay asistió al set de 2025 en 24 Horas para conversar con Tatiana Alemán sobre la situación de Betssy Chávez quien permanece dentro de la Embajada de México en Lima en situación de asilada esperando que el gobierno de José Jerí le otorgue el salvoconducto para que con dicho beneficio puede viajar a México.

Tales condiciones generan polémica en el ámbito político del país teniendo incluso una declaración por parte del canciller peruano Hugo de Zela, en la que oficializa la ruptura de relaciones diplomáticas con el país liderado por Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, Rodríguez Mackay considera que desde la administración de Jerí se debe brindar cuanto antes el salvoconducto porque el estado peruano está comprometido a que “cuando se produzca una circunstancia de concesión de asilo político, el estado receptor debe entregar inmediatamente el salvoconducto para que deje la misión diplomática el perseguido que entró a esa embajada”.

Además, resaltó que no es necesario un debate para determinar si existe una persecución contra Betssy Chávez: “Es irrelevante, lo relevante es lo que diga México”. Además, Rodríguez Mackay leyó parte de la Constitución Política del Perú en donde se específica que el estado peruano defiende la figura del asilo político.

Congresista pidió no respetar tratados internacionales

Incluso se mostró en desacuerdo con las declaraciones del congresista fujimorista Ernesto Bustamante quien no solo pidió que no se otorgue el salvoconducto, sino que solicitó que se irrumpa en la embajada mexicana para capturar a Chávez Chino: "El presidente debe ordenar que la PNP ingrese al loca de la embajada mexicana". Ante esto Rodríguez Mackay afirmó que el parlamentario "Está recontra equivocado".