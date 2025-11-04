César Combina sobre Betssy Chávez: “El presidente Jerí no debería otorgarle salvoconducto”

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, el dirigente político César Combina, integrante del partido Avanza País, se pronunció sobre el asilo político concedido a la expremier Betssy Chávez por parte del Gobierno de México. Según dijo, esta situación evidencia errores en el sistema judicial peruano, pero enfatizó que el presidente interino José Jerí no debería otorgarle el salvoconducto que le permitiría abandonar el país.

“El hecho de que Betssy Chávez esté asilada en la embajada de México demuestra que la justicia peruana se ha equivocado en muchos aspectos; sin embargo, el presidente Jerí tiene la capacidad legal de negarle el salvoconducto”, afirmó Combina en diálogo con la periodista Tatiana Alemán.

El militante de Avanza País insistió en que el Ejecutivo debe actuar con prudencia ante el pedido del gobierno mexicano, pues otorgar el salvoconducto significaría “una señal de impunidad” frente a los procesos judiciales en curso contra la ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo.

SITUACIÓN EN AVANZA PAÍS

En otro momento, Combina también se refirió a su situación interna en Avanza País, descartando su salida del partido y haciendo un llamado al conductor Phillip Butters para que ambos compitan en unas elecciones internas. “Debemos resolver las diferencias de manera democrática”, puntualizó.