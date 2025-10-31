Miguel Palomino: "Nosotros ya no confiamos en José Jerí"

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, se pronunció luego que gremios de transporte ratificaron el apagado de motores previsto a realizarse el próximo martes 4 de noviembre ante la ola de extorsiones y sicariato que afecta a los trabajadores de dicho rubro.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el directivo transportista señaló que esta medida responde debido a que varios de sus colegas continúan siendo extorsionados y algunos hasta asesinados pese al estado de emergencia decretado en Lima y Callao.

"A pesar que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia, se ha visto totalmente vulnerable el transporte. Hasta el momento, siguen las extorsiones y siguen los ataques a los conductores (...) la respuesta de este paro obedece a que no hay ninguna seguridad para los conductores ni para las empresas", dijo.

SOBRE JOSÉ JERÍ

En ese sentido, Palomino aseguró que el sector transporte ya no tiene ninguna expectativa sobre las acciones del presidente José Jerí en materia de seguridad ciudadana: "¿Qué esperamos de un régimen que no cumple ni una? (...) consideramos que este régimen ha perdido la confianza, nosotros ya no confiamos en Jerí", sostuvo.