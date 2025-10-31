Precandidatos a la Cámara de Diputados y el Senado: rostros conocidos y nuevas figuras

Las listas de precandidatos a la Cámara de Diputados y el Senado comienzan a perfilar el panorama electoral con miras a las elecciones generales del 2026. Entre los nombres que se han hecho públicos destacan tanto figuras políticas ya conocidas como nuevos aspirantes que buscan hacerse un espacio en la próxima contienda.

LISTAS

En el caso de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori ha incluido en su nómina a 19 de los 20 congresistas actuales, entre ellos Martha Moyano, Rosangella Barbarán, Fernando Rospigliosi —actual presidente de transición del Congreso— y Arturo Alegría. La lista también cuenta con exlegisladores del periodo 2016-2021, como Karina Beteta, Miguel Torres y Martha Chávez, quienes buscarán retornar al Parlamento.

Por su parte, Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, ha incorporado a la actual congresista Norma Yarrow como candidata a la primera vicepresidencia, mientras que para la Cámara de Diputados figuran la regidora metropolitana Roxana Rocha, además de Gustavo Segura y José Antonio Cacho.

En tanto, Alianza para el Progreso (APP), encabezado por César Acuña, aún no presenta oficialmente su lista de precandidatos. No obstante, el exministro Juan José Santiváñez confirmó mediante un video su postulación por APP, pero el vocero de APP aseguró que Santiváñez no es afiliado del partido.