Juan Sheput: "Es el primer proceso electoral donde se va a ver el peso político de Keiko sin el papá"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció luego que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó su participación en las Elecciones 2026 postulando por cuarta vez a la presidencia de la República.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el extitular del MTPE confesó que no ve con malos ojos una nueva candidatura de Fujimori Higuchi, y destacó su persistencia en el terreno electoral.

"Una cuarta postulación de Keiko Fujimori yo no la veo mal. La persistencia en política es un atributo, ahora, la forma cómo se está presentando, con 29 exparlamentarios, algunos de los cuales no tienen buena imagen (...)", señaló.

PRIMERAS ELECCIONES SIN RESPALDO DE SU PAPÁ

Para Sheput Moore, el verdadero reto de Keiko Fujimori será el demostrar su valor político en esta contienda electoral ahora ya no cuenta con el respaldo de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

"Este es el primer proceso electoral donde se va a ver el real peso político de Keiko sin el papá. Porque es el primer proceso electoral que ella afronta sin un padre en la cárcel que tenga que ser liberado", sostuvo.