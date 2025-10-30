Velásquez Quesquén: "Lo que propone Keiko Fujimori es la continuidad del gobierno de Dina Boluarte"

El excongresista Javier Velásquez Quesquén arremetió contra los precandidatos que competirán en las elecciones primarias rumbo a 2026, al señalar que varias fuerzas políticas intentan “salvar la valla electoral” tras su desempeño en el actual Parlamento y Gobierno.

Entre los partidos que mencionó están Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y Renovación Popular, a los que acusó de haber sido parte del gobierno de Dina Boluarte y, por ello, responsables del “desastre” que vive el país.

SOBRE KEIKO FUJIMORI

Sobre la postulación de Keiko Fujimori, Velásquez Quesquén afirmó que “al pueblo peruano no le gusta la continuidad” y aseguró que la lideresa propone la continuidad del actual gobierno, en referencia a Boluarte.

El exlegislador también criticó que congresistas actuales busquen una nueva postulación pese a la baja aprobación popular que enfrentan por los escándalos que han afectado al Parlamento. “Hacen política para luego darle la espalda [al electorado]; van a ser sepultados en las ánforas”, advirtió.