Maite Vizcarra: Inclusión de Jhon Ramos en plancha de López Aliaga busca captar votos regionales

La analista política Maite Vizcarra señaló que la inclusión de Jhon Ramos Malpica como candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Rafael López Aliaga responde a una estrategia para captar votos en las regiones.

“Parece que la presencia de Norma Yarrow era impredecible; la presencia del señor Ramos me parece es una estrategia para generar votos en las regiones, ya que López Aliaga es conocido en Lima, pero las elecciones no son solo en Lima, también en las regiones”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

SOBRE KEIKO FUJIMORI

Respecto a la candidatura de Keiko Fujimori y la inclusión de Luis Galarreta como vicepresidente, Vizcarra indicó que esta configuración refleja un proceso de validación interna del poder dentro del partido Fuerza Popular.

“Estamos viendo la sucesión del poder dentro de ese partido político. Ya en esta plancha estamos viendo cómo se validan los poderes dentro de Fuerza Popular por la importancia del papel de vicepresidente”, explicó.