Francisco Calisto Giampietri: “El estado de emergencia y la militarización no es la solución”

En declaraciones al programa 2025 En 24 Horas, el vicealmirante Francisco Calisto Giampietri criticó la presencia constante del presidente de la República, José Jerí, en los operativos policiales realizados en Lima y Callao. A su juicio, el jefe de Estado debería centrarse en el diseño de estrategias integrales de seguridad y no en tareas de control de identidad, propias de las fuerzas del orden.

Calisto Giampietri sostuvo que el mandatario tiene la responsabilidad de liderar desde la planificación y la coordinación interinstitucional, utilizando las herramientas que dispone el Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. “El presidente no debería estar en las calles haciendo el trabajo de la Policía. Su papel es mucho más amplio y estratégico”, remarcó.

El vicealmirante también advirtió que el enfoque actual del Ejecutivo podría generar una dependencia excesiva del estado de emergencia, una medida que, según dijo, no soluciona el problema de fondo. “Ampararnos en el estado de emergencia no es la solución, la militarización no es la solución, la solución es mucho más amplia”, subrayó.

FORTALECER INSTITUCIONES

Finalmente, Calisto Giampietri exhortó al Gobierno a fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad interna, especialmente la Policía Nacional, y a promover políticas sostenibles de prevención del delito. “Necesitamos inteligencia, tecnología y una verdadera articulación del Estado, no solo presencia mediática”, concluyó.