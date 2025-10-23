José Tello sobre ola de inseguridad: "Para el siguiente Gobierno se debería pensar en una PNP especializada"

El exministro de Justicia, José Tello Alfaro, se pronunció sobre el estado de emergencia de 30 días declarado en Lima y Callao ante la creciente ola de delincuencia, señalando la necesidad de una ejecución efectiva de las medidas y de mejoras en la Policía Nacional.

“El presupuesto se tiene que direccionar de manera eficiente. El MTC y el Mininter deben trabajar conjuntamente para fiscalizar las antenas ilegales alrededor de los penales. Más que detallar medidas, hay que ejecutarlas; lo plasmado ahí es complicado de implementar por el Gobierno”, declaró Tello Alfaro en entrevista con 24 Horas.

Asimismo, subrayó que la lucha contra la criminalidad requiere inteligencia y una policía especializada, distinta de la que se encarga del orden interno. “Debemos pensar en el siguiente Gobierno en una policía que recupere la investigación de manera integrada. Hay brechas enormes en el sistema de justicia”, afirmó.

EJECUTIVO DEBE ANALIZAR PERMANENCIA DE GENERAL ARRIOLA

Respecto al cambio de postura del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, quien ahora espera la liberación del suboficial Luis Magallanes tras haber confirmado inicialmente que disparó contra Eduardo Ruiz, Tello Alfaro indicó que no fue prudente. “Este nivel de incoherencia debería ser evaluado por el Ejecutivo, porque no está bien. Se debe hacer una investigación para sacar conclusiones acertadas y no especular”, señaló.