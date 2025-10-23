Hernán Sifuentes sobre estado de emergencia: "Deberíamos darle un chance"

Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres (SMP), se pronunció en el marco del inicio del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima Metropolitana y el Callao por el plazo de 30 días.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el burgomaestre señaló que es necesario esperar un par de días más para determinar si este nuevo estado de emergencia traerá resultados positivos en materia de seguridad ciudadana.

"Recién es el segundo día que se ha dado (el estado de emergencia) [...] creo que deberíamos darle unos días, deberíamos darle un chance, si bien es cierto, lo hemos debido coordinar un poco antes de la declaratoria [...] creo que hay una voluntad del gobierno para hacerlo", dijo.

INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA

En ese sentido, Sifuentes hizo hincapié en la necesidad de que el Poder Ejecutivo centre sus esfuerzos en trabajar en inteligencia e investigación policial y dotar a la PNP de toda la logística necesaria para tales funciones.