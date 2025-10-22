Francis Allison cuestiona estado de emergencia: "Es una medida ineficaz y populista"

En un contexto marcado por la crisis política y el incremento de la inseguridad ciudadana, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, acudirá este miércoles a las 4:00 p.m. al Congreso de la República junto a su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza.

Previo a esta presentación, el mandatario José Jerí sostuvo una reunión con autoridades locales y gremios a fin de abordar la problemática de la delincuencia. En ese encuentro, adelantó los tres ejes centrales de su Gobierno: la lucha contra la inseguridad ciudadana, la garantía de un proceso electoral transparente y la estabilidad económica del país.

En esa línea, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la adquisición de 44 rochabuses y 56 tanquetas como parte del plan de respuesta ante eventuales protestas sociales. Además, señaló que se ha solicitado un presupuesto al Ministerio de Economía para aplicar el 'Plan Celador'.

CUESTIONAN ESTADO DE EMERGENCIA

No obstante, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, cuestionó la reciente declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao anunciada por el presidente Jerí. “Es una medida ineficaz y populista; los gobernantes la aplican solo para decir que están haciendo algo”, afirmó la autoridad edil.