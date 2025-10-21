Fabiola Morales sobre estado de emergencia: "Asusta a los ciudadanos, pero no a los delincuentes"

La teniente alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Fabiola Morales, se pronunció tras el anuncio del presidente José Jerí sobre la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, medida adoptada ante el incremento de la delincuencia.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Morales expresó sus dudas sobre la efectividad de esta decisión. “No me llama la atención. Nos preocupa que ya antes se ha declarado estado de emergencia y no ha habido resultados. Esperamos que sea un estado de emergencia que, a lo mejor, asusta a los ciudadanos, pero que no asusta a los delincuentes”, señaló.

La autoridad edil añadió que un eventual toque de queda no tendría sentido, ya que los delitos se cometen “a cualquier hora del día”. Además, reveló que durante la reunión entre el jefe de Estado y varios alcaldes de Lima, se planteó reforzar las labores de inteligencia para enfrentar con mayor eficacia la criminalidad.

SOBRE GABINETE ÁLVAREZ

Respecto a la próxima presentación del Gabinete Ministerial de Ernesto Álvarez ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, Morales indicó que Renovación Popular aún no ha definido su postura y ue tomarán una decisión después de escuchar el plan de trabajo frente a la crisis de seguridad y las garantías de un proceso electoral transparente en los pocos meses que le restan al Gobierno.