20/10/2025

Guillermo Bermejo busca postular a la presidencia en 2026 pese a investigación por presunto terrorismo

Este viernes 24 de octubre, la Tercera Sala Superior Penal Liquidadora dictará sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso.



El próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 4:00 p.m., la Tercera Sala Superior Penal Liquidadora dictará sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, acusado de haber integrado la organización terrorista Sendero Luminoso.

La resolución será emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por los jueces Juan Carlos Santillán, Máximo Maguiña y Reli Jacinto Callata.

Este tribunal tiene la tarea de revisar nuevamente los testimonios y pruebas que, según la Fiscalía, acreditan los contactos de Bermejo con los cabecillas senderistas Víctor y Jorge Quispe Palomino entre los años 2008 y 2009, período en el que habría sido conocido con el alias de “Che”.

TESIS FISCAL

La acusación fiscal sostiene que Bermejo acudió de forma voluntaria a los campamentos de Sendero Luminoso en el VRAEM, donde habría recibido adoctrinamiento político y entrenamiento en manejo de armas, además de intentar establecer vínculos con organizaciones terroristas extranjeras.


