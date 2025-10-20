Christian Salas sobre archivamiento del caso Cócteles: "El TC está defendiendo el principio de legalidad"

El exabogado del partido político Fuerza Popular, Christian Salas, se pronunció tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de archivar el proceso penal del caso Cócteles, en el que se acusaba a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y organización criminal.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Salas explicó que la lideresa de Fuerza Popular fue procesada aplicando una norma que no estaba vigente en el Código Penal al momento de los hechos, lo que habría vulnerado el principio de legalidad penal.

"El TC no invade fueros judiciales, lo que ha hecho es pronunciarse en una vía constitucional ante un reclamo de Keiko Fujimori. Se equivocaron los fiscales y los jueces, sí. La receptación no estaba prevista en el Código Penal, no estaba vigente; entró en vigencia en 2016 y el caso Cócteles se inició en 2011", indicó.

SOBRE IMPACTO DEL FALLO EN OTROS CASOS EMBLEMÁTICOS

Sobre el impacto de este fallo en otros casos, Salas precisó que las investigaciones contra el expresidente Ollanta Humala y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán son distintas. "El TC ha sentado una posición correcta, defendiendo el principio de legalidad. Este fallo sí podría afectar en los casos de delitos de lavado de activos, en otros no", agregó.