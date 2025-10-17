Mariano González: “José Jerí está más preocupado por la opinión pública que resolver los problemas del país”

El exministro del Interior, Mariano González, se pronunció tras las violentas manifestaciones registradas el pasado 15 de octubre en el centro de Lima, que dejaron decenas de policías y civiles heridos, y un fallecido.

“El problema es mayor. La inseguridad ha pasado de ser un problema de orden interno para convertirse en un problema de seguridad nacional. Pero así como Dina Boluarte y su Gabinete eran incapaces de gobernar, José Jerí y su Gabinete están más preocupados por quedar bien ante la opinión pública y no por solucionar los problemas en sí”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

SOBRE LA MUERTE DE MANIFESTANTE

Respecto a la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, ocurrida durante las protestas del 15 de octubre por un disparo del suboficial de tercera Luis Magallanes, González sostuvo que además de una posible responsabilidad penal, existe una responsabilidad política que el Gobierno no está asumiendo.

“Hay una responsabilidad política que nadie la está asumiendo. Todos se están poniendo de costado. Los responsables de esta crisis son los que hoy gobiernan: el fujimorismo y el acuñismo, con sus socios minoritarios Somos Perú y con la anuencia del cerronismo”, enfatizó.